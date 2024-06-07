Фамен: Об отстранении Окона речь не шла вообще

Эстебан Окон после аварии в Монако стал героем, точнее, антигероем новостей, и когда в Alpine объявили, что в конце года с ним расстанутся, мало кто удивился.

В Монреале Брюно Фамену, руководителю заводской команды концерна Renault, задали вопрос, было ли решение команды как-то связано с тем инцидентом. Напомним, что на первом круге Гран При Монако Окон ринулся в атаку на своего напарника, Пьера Гасли, и всё закончилось жёстким контактом между машинами Alpine, в результате чего с дистанции сошёл виновник столкновения.

«Меня намного больше интересует то, что нас ждёт впереди, чем то, что случилось в прошлом, – ответил Фамен. – Если говорить об Эстебане и Пьере, то у меня с ними уже не раз были беседы. Мы вели переговоры на протяжении месяцев, и думаю, что в случае с Эстебаном было вполне очевидно, что цикл сотрудничества с ним подходит к концу.

Он выступает за нашу команду пятый год и будет выступать в оставшихся 16 гонках сезона. Я верю в его профессионализм и не сомневаюсь, что в конечном итоге мы хорошо отработаем».

На первой тренировке в Монреале машину Окона пилотировал Джек Дуэн, и Фамен подтвердил, что австралийский резервист Alpine входит в число вероятных претендентов на место в команде: «Джек – один из кандидатов. Мы его готовим. Не так давно он отработал на тестах в Шпильберге, и мы для него составили довольно интенсивную программу дальнейших тестов.

Мы довольны тем, как он справляется, так что посмотрим, как он будет развиваться. Хотя Джек лишь один из возможных кандидатов, но однозначно, что он входит в это число».

После Монако поговаривали, что Дуэн или, например, Мик Шумахер, выступающий за Alpine в гонках на выносливость, может заменить Окона в Канаде, поскольку руководство команды решило его наказать, отстранив на один этап.

Однако Фамен уверяет, что это не соответствует действительности: «Эта тема никогда не обсуждалась. Мы все – профессионалы. Даже если произошли какие-то неприятности, мы это обсуждаем, решаем, что нужно предпринять, чтобы добиться улучшений уже в следующей гонке. Но об отстранении его от работы сроком на одну гонку речь не шла вообще».

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