Гран При Майами останется в календаре до 2041 года

В Формуле 1 объявили о продлении действующего контракта на проведение Гран При Майами ещё на десять лет. Благодаря новому соглашению этап во Флориде останется в календаре Формулы 1 до 2041 года включительно.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Всего за три года Гран При Майами зарекомендовал себя в качестве одного из самых важных и зрелищных этапов сезона, став выдающимся примером качества и видения, отражающего в полной мере дух и амбиции Формулы 1 в США.

Продление контракта до 2041 года является стратегической вехой огромной важности, которая укрепляет наше присутствие в Америке и консолидирует постоянно углубляющуюся связь с нашей базой болельщиков в США, которая постоянно растёт.

Майами – не только выдающийся город, но и по-настоящему глобальный спортивный центр, энергичный, динамичный, культурный и яркий. Всё это было бы невозможно без дальновидного видения и неустанной преданности Стивена Росса и Тома Гарфинкела, которым я выражаю искреннюю благодарность за руководство, поддержку и преданность. Благодаря этим качествам они помогли превратить Гран При Майами в событие мирового уровня».

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