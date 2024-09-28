Лиам Лоусон потеряет позиции на старте в Остине

В четверг в Red Bull подтвердили возвращение Лиама Лоусона в Формулу 1 – до конца сезона он заменит Даниэля Риккардо в команде RB. Однако уже сейчас известно, что на следующем этапе в Остине Лиам потеряет позиции на старте.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал о планах заменить силовую установку на машине новозеландца. Поскольку регламент Формулы 1 ограничивает количество силовых установок на сезон не на гонщика, а на машину, то отсчёт силовых установок Лоусона продолжится с того числа, на котором остановился Риккардо.

«Я не думаю, что первая гонка Лиама будет показательной, поскольку он получит штраф за замену двигателя, – сообщил Хельмут Марко. – Он потеряет десять мест на старте спринта, что точно не упростит его жизнь в Остине».

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