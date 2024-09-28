Украинский клуб прошел в качестве “лаки-лузера”

БК Днепр сыграет в основном раунде Кубка Европы ФИБА.

Днепряне обыграли румынскую Костанцу (71:69) в первом матче квалификации, однако уступили во второй игре — 71:84. Отметим, что оба поединка прошли на домашней арене румынского клуба.

Тем не менее, разница «-11» позволила украинской команду стать одной из трех (вместе с бельгийским Шарлеруа и словацкой Превидзой) «лаки-лузеров».

Для «лаки-лузеров» остается три группы, в одну из которых и попадет Днепр:

Группа D: Анвил (Польша), Сассари (Италия), Спортинг (Португалия)

Группа G: Норчепинг (Швеция), Сабах (Азербайджан), Марусси (Греция)

Группа J: Балкан (Болгария), Кутаиси (Грузия), Бильбао (Испания)

Групповой этап Кубка Европы ФИБА начнется 8 октября. В следующий раунд выйдут победители 10 квартетов, а также шесть лучших команд, которые займут вторые места.

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