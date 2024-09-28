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Футбол

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола готовится к жизни без Родри

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • На вчерашней пресс-конференции Пеп Гвардиола официально подтвердил, что главный полузащитник его команды Родри выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему придется адаптировать игру «горожан» к футболу без главного мозгового центра. А конкретно на эту игру еще и недоступен Кевин Де Брюйне.

    Впрочем, это не отменяет того, что победу одерживать необходимо. На бумаге это все еще более сильная команда, нужно просто показать достойный футбол.

    Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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    • Английская Премьер-лига. 6 тур.

    28 сентября. 14:30. Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк»

    Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Ньюкасл” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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