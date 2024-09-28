Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола готовится к жизни без Родри

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На вчерашней пресс-конференции Пеп Гвардиола официально подтвердил, что главный полузащитник его команды Родри выбыл до конца сезона из-за травмы. Ему придется адаптировать игру «горожан» к футболу без главного мозгового центра. А конкретно на эту игру еще и недоступен Кевин Де Брюйне.

Впрочем, это не отменяет того, что победу одерживать необходимо. На бумаге это все еще более сильная команда, нужно просто показать достойный футбол.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 28 сентября.

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Английская Премьер-лига. 6 тур.

28 сентября. 14:30. Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк»

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча “Ньюкасл” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

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