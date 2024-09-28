Экс-чемпион, отправленный Усиком на пенсию, назвал соперника для Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraineю. Тони Беллью

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик британец Тони Беллью высказал мнение о боксере, который, по его мнению, сейчас единственный достоин поединка с британцем Даниелем Дюбуа после его победы нокаутом над Энтони Джошуа.

«Что касается его следующего шага вперед, то если Энтони Джошуа не согласится на немедленный реванш, я думаю, что в мире бокса есть только один человек, который заслуживает того, чтобы сразиться с Даниелем Дюбуа – это Джозеф Паркер», – заявил Беллью, который, как известно, в своем последнем бою осенью 2018 года проиграл украинцу Александру Усику.

Ранее Тони Беллью назвал самый ожидаемый бой в хэвивейте.

sport.ua