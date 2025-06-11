Эдди ХИРН: «Этот парень – ночной кошмар для боксерского мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Молодой проспект хевивейт Мозеса Итаума близок к достижению соглашения о поединке против бывшего претендента на чемпионский титул Диллиана Уайта. На этот бой отреагировал известный промоутер Эдди Хирн.

«Это хороший, замечательный бой. Мне нравится. Это деньги, очевидно, фантастические, для Диллиана в конце его карьеры. И я не говорю, что он согласился бы драться только ради денег, Диллиан – азартный парень, я уверен, что он будет думать, что выиграет этот бой.

Но это невероятный подбор пары, и еще одна замечательная ночь в Эр-Рияде. Диллиан – замечательный супертяжеловес, очень жесткий. Удачи ему. Это нелегкий бой. Я думаю, что с точки зрения стиля и активности Диллиана – это ночной кошмар для боксерского мира», – сказал Хирн.

Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на возвращение на ринг легенды бокса Мэнни Пакьяо.

sport.ua