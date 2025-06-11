Лэнс Стролл подтвердил своё участие в Гран При Канады

Лэнс Стролл пропустил гонку в Барселоне из-за травмы руки, и на прошлой неделе перенёс хирургическое вмешательство.

Некоторое время оставалось неопределённость сможет ли он сесть за руль в Канаде, но сегодня пресс-служба Aston Martin опубликовала заявление гонщика о том, что он примет участие в домашнем этапе.

Лэнс Стролл: «Я рад вернуться за руль вместе с командой на домашнем этапе в этот уик-энд. Я прилагал огромные усилия, чтобы быть готовым выступить в гонке перед монреальскими болельщиками.

Я хорошо себя чувствую после медицинской процедуры и на этой неделе в рамках подготовки проехал несколько кругов на трассе Поль Рикар. Спасибо за всю поддержку, увидимся в этот уик-энд!»

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