В Ford прониклись огромным уважением к Ферстаппену

Джим Фарли, президент и исполнительный директор Ford Motor Company, подчеркнул, что Макс Ферстаппен играет очень важную роль в деле сотрудничества американского автогиганта с Red Bull Racing.

Силовые установки нового поколения моторостроительное подразделение команды, Red Bull Powertrains, создаёт совместно с Ford, и начиная с 2026 года такие двигатели будут стоять на машинах Red Bull Racing и Racing Bulls.

«Полагаю, это одна из важнейших основ, от которых зависит успех нашего моторостроительного проекта, – заявил Фарли в эфире Sky Sports News. – Общаясь с Максом и следя за его выступлениями в этом году, мы в Ford прониклись к нему огромным уважением. В процессе работы, когда мы все просто стараемся как можно лучше справляться со своими задачами, он без всякого драматизма обеспечивает стабильность.

В отличие от прошлого года, сейчас я вижу это стремление в его глазах. По-моему, одно из главных достоинств Лорана Мекиса и его команды заключается в том, что все они сохраняют настоящую преданность друг другу».

Мысль Фарли продолжил и развил Мекис: «Макс не просто интересуется теми или иными показателями – он делает намного больше. Вы будете удивлены, узнав, насколько велик его вклад в проекты, работа над которыми идёт за пределами гоночных трасс.

Он испытывает машину на симуляторе, работает с инженерами, стремясь разобраться, насколько успешно продвигается работа по созданию машин 2026 года. Он хочет понять, за счёт чего мы стараемся добиться нужной мощности и нужной прижимной силы.

Поэтому ему отведена центральная роль в нашем проекте. Безусловно, в следующем году он хочет получить в своё распоряжение быструю машину, поэтому делает всё, что в его силах, чтобы нам в этом помочь».

