Хэмилтон, Леклер и Норрис отработали на тестах Pirelli

Во вторник в Барселоне компания Pirelli начала двухдневные тесты прототипов шин для сезона 2026 года.

На испанской трассе работали две команды – Ferrari и McLaren. В Скудерии модернизированную для шинных тестов SF-24 пилотировали Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. В McLaren за рулём модернизированной MCL60 весь день работал Ландо Норрис.

На тестах инженеры Pirelli оценивали жёсткие составы сликов – С1, С2 и С3. Наибольшую дистанцию дня проехал Норрис – 159 кругов с лучшим временем 1:15.215 с. Хэмилтон проехал 87 кругов (лучшее время 1:15.930 с), Леклер – 86 кругов (лучшее время 1:16.060 с).

В среду тесты продолжатся. В McLaren за руль сядет Оскар Пиастри, а в Ferrari продолжат работать Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

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