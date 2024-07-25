В четверг в Спа Оскар Пиастри говорил о победе в Венгрии, где его пропустил напарник – и готовности помочь Норрису в борьбе за титул, если это понадобится.

Оскар Пиастри: «У нас с Ландо всё в порядке. Вечером в воскресенье мы не особенно говорили о гонке. Мы обедали в «Макдональдсе», играли в «Монополию». Мы по-прежнему очень уважаем друг друга и знаем, что это взаимно.

В «Монополию» выиграл Алекс Элбон, победив нас обоих. Было очень интересно понаблюдать за тем, что делают пилоты, пока ждут в аэропорту.

Если команде нужно, чтобы я помог Ландо в борьбе за титул, я конечно это сделаю. Но мы только в середине сезона, Впереди долгий путь.

Если Ландо сможет выиграть чемпионат и они попросят меня о помощи, конечно я помогу. Но предстоит разыграть ещё много очков. Посмотрим, как всё сложится».

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