Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал самые сильные стороны британских боксеров, с которыми проводил бои.

Самый сильный удар: Дерек Чисора

Самый быстрый боксер: Тони Беллью

Лучшая защита: Тайсон Фьюри

Лучшая работа ногами: Тони Беллью

Лучший боксерский IQ: Тайсон Фьюри

Самый легкий бой: Джо Джойс

Самый тяжелый бой: Тайсон Фьюри

Отметим, что Усик победил Джо Джойса не на профи-ринге, а был сильнее в бою полупрофессиональной Всемирной серии бокса (WSB) в 2023 году.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua