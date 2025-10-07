Новое лицо бокса хочет драться с Усиком. Ему пророчат корону Александра

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Один из самых талантливых супертяжеловесов современности Мозес Итаума рассказал, что готов провести поединок против Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Это моя вина, что я провел только час на ринге? Да, мы с командой волнуемся из-за количества раундов. Но поединок с Усиком – это беспроигрышная ситуация. Если я смогу победить, то стану чемпионом мира в супертяжелом весе», – сказал Итаума.

Ранее бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк выбрал супертяжеловеса, который будет доминировать в боксе после окончательного ухода Александра Усика и Тайсона Фьюри. Красюк считает, что таким боксером будет именно Итаума.

sport.ua