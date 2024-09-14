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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena пройдет 12-раундовый чемпионский поединок.

На ринг выйдут мексиканец Сауль Альварес (61–2–2, 39 КО) и пуэрториканский претендент Эдгар Берланга (22–0, 17 КО)

На кону стоят чемпионские пояса WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), которыми владеет мексиканец по прозвищу Канело.

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Канело за карьеру покорил 4 дивизиона, был лидером рейтинга Р4Р, а также абсолютным чемпионом в этой весовой категории. Боксирует в профи с 2005 года. Мексиканец провел 25 титульных поединков, в которых отпраздновал 23 победы. Проигрывал только Флойду Мейвезеру и Дмитрию Биволу.

Берланга – 27-летний проспект, 22 победы (17 нокаутом), идет без поражений, имеет серию из 16 подряд досрочных побед в стартовых раундах. Боксирует с 2016 года. Выйдет на первый титульный поединок в карьере.

Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно

Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.

Основной кард начнется 11 августа в 03:00 по Киеву, главный бой ожидается утром примерно в 06:00 по Киеву.

Видеотрансляция андеркарда

Файткард шоу в Лас–Вегасе

Сауль Альварес (61–2–2, 39 KO) – Эдгар Берланга (22–0, 17 KO)

Эрисланди Лара (30–3–3, 18 KO) – Дэнни Гарсия (37–3, 21 KO)

Калеб Плант (22–2, 13 KO) – Тревор Маккамби (28–0, 21 KO)

Роландо Ромеро (15–2, 13 KO) – Мануэль Хаймес (16–1–1, 11 KO)

Стивен Фултон (21–1, 8 KO) – Карлос Кастро (30–2, 14 KO)

Ройман Вилья (26–2, 24 KO) – Рикардо Салас Родригес (19–2–2, 14 КО)

Джонатан Лопес (16–0, 12 KO) – Ричард Медина (15–2, 8 КО)

Лоуренс Кинг (16–1, 13 KO) – Вон Уильямс (12–1, 8 КО)

Йоэнли Эрнандес (4–0, 4 KO) – Хосе Санчес (21–5–1, 12 КО)

Бек Нурмаганбет (11–0, 9 KO) – Джошуа Конли (17–6–1, 11 KO)

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