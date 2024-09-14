В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena пройдет 12-раундовый чемпионский поединок.
На ринг выйдут мексиканец Сауль Альварес (61–2–2, 39 КО) и пуэрториканский претендент Эдгар Берланга (22–0, 17 КО)
На кону стоят чемпионские пояса WBC и WBO во втором среднем весе (до 76,2 кг), которыми владеет мексиканец по прозвищу Канело.
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Канело за карьеру покорил 4 дивизиона, был лидером рейтинга Р4Р, а также абсолютным чемпионом в этой весовой категории. Боксирует в профи с 2005 года. Мексиканец провел 25 титульных поединков, в которых отпраздновал 23 победы. Проигрывал только Флойду Мейвезеру и Дмитрию Биволу.
Берланга – 27-летний проспект, 22 победы (17 нокаутом), идет без поражений, имеет серию из 16 подряд досрочных побед в стартовых раундах. Боксирует с 2016 года. Выйдет на первый титульный поединок в карьере.
Канело против Берланги – странный бой. Но смотреть на это будет интересно
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Официальным транслятором шоу является видеосервис DAZN.
Основной кард начнется 11 августа в 03:00 по Киеву, главный бой ожидается утром примерно в 06:00 по Киеву.
Видеотрансляция андеркарда
Файткард шоу в Лас–Вегасе