Овечкин будет атаковать рекорд Гретцки весной? Кросби и боссы НХЛ ждут момента в истории

В Северной Америки предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Сидни Кросби, Александр Овечкин, Джон Карлсон. Фото Global Look Press Капитан «Вашингтона» получает поддержку легенд, а в Северной Америке изучают расписание весенних матчей «Кэпиталз».

Ожидание и отношение

Гонка Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки станет одной из главных тем нового регулярного чемпионата. 50-й сезон в истории «Вашингтона» и 20-й для российского форварда в лиге может получиться уникальным. Русская машина в 41 голе от повторения одного из достижений величайшего всех времен — 853 против 894.

Овечкин продолжит движение к вершине в 895 шайб после 39-летия. Возраст снайпера и его сложности в прошлом сезоне не смущают боссов и тренеров «Вашингтона». Главный тренер Спенсер Карбери и новый генменеджер Крис Патрик поддержали мнение: капитан способен выбраться на первое место за одну регулярку. «Кэпиталз» ставят главной задачей попадание в плей-офф, новички в пересобранном составе заодно попробуют помочь Ови. Что из этого выйдет — предстоит выяснить, привычных и проверенных одноклубников у форварда все меньше. И все они в ожидании того самого момента.

«Много лет Ови выбирался за 50 голов, и все равно казалось, что он никогда не окажется так близко. Теперь это так. Я оглядываюсь назад и думаю: это просто невероятно, что сейчас мы вообще здесь. Безусловно, это выдающийся игрок, за ним увлекательно наблюдать», — сказал многолетний партнер россиянина по команде защитник Джон Карлсон во время медиатура игроков НХЛ в Лас-Вегасе на этой неделе.

Овечкин способен повторить рекорд Гретцки за сезон? В «Вашингтоне» ждут исторического момента

Увлекательно наблюдать не только одноклубникам, но и соперникам Овечкина. В первом ряду здесь суперзвезды лиги — наследник Гретцки в «Эдмонтоне» Коннор Макдэвид, следующий преследователь снайперского рекорда Остон Мэттьюс и другой выдающийся игрок своего поколения, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадский центральный нападающий и российский крайний форвард дебютировали в НХЛ в один день в начале сезона-2005/06, конкуренция клубов и их личное противостояние долгое время были яркой афишей. Напряжение осталось на льду, за пределами площадки появилось взаимное уважение.

«Очень круто играть в одном дивизионе, иметь такую историю, как у нас за все эти годы, появиться в одно время с высокими ожиданиями и сейчас видеть его очень близко к тому, что ранее, вероятно, считалось недостижимым рекордом. Невероятно, что он делает. И я очень признателен за то, что являюсь частью этого», — сказал Кросби.

Фото Global Look Press

Возраст и опасения

Год назад в гонке Овечкина за рекордом Гретцки возникли серьезные затруднения. Форвард с «Вашингтоном» тяжело вошли в сезон, Александр забил всего 8 голов в 43 матчах. Россиянин добрался до отметки в 830 шайб 24 января, с октября обсуждали тему его спада и делали вывод: возраст достал даже величайшего снайпера всех времен. Но после паузы на Матч звезд в начале февраля вернулся привычный Ови: провел 23 гола в 36 матчах и закончил на отметке в 853 шайбы за 1426 игр в лиге.

Овечкин в любом случае провел худшую полноценную регулярку в плане результативности — 31 гол в 79 матчах. Позитивный итог прошлого сезона: нападающий с тренерским штабом нашел способы забивать не из «офиса» в левом круге и не только в большинстве, а его фирменный бросок снова стал попадать в цель и не теряет силу. Александр лидировал среди форвардов лиги по числу бросков со скоростью выше 90 миль в час (144,8 км/ч) и шел вторым среди всех игроков в этой категории — 68, больше только у защитника «Эдмонтона» Эвана Бушара (112). Максимальная скорость броска снайпера — 98,4 м/ч (158,4 км/ч).

Самый атакующий хоккеист в истории НХЛ в конкретной регулярке был 19-м по общему числу бросков (272), первым среди форвардов по броскам с дальней дистанции (58 попытки, 4 гола), пятым среди всех игроков по броскам со средней дистанции (125 попыток, 13 голов). Из левого круга для вбрасывания Ови провел 10 из 31 гола.

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С замедленным темпом из первой части прошлого сезона Овечкину будет тяжело добраться до рекорда даже за два года по действующему контракту с «Вашингтоном». Весенний рывок оставляет надежду: форвард может взойти на вершину уже в 2025-м. При обязательной оговорке россиянина, что для больших свершений нужно в первую очередь здоровье, капитан «Кэпс» способен шаг за шагом идти к личной цели вместе с решением командной задачи.

В НХЛ оценивают поход Овечкина за рекордом Гретцки как одну из самых интересных историй в плане личных достижений всех звезд лиги. Боссы готовы устроить соответствующее празднование в случае исторического успеха Александра. Рекордсмен с российским паспортом на месте величайшего канадца их точно не смущает.

«Это в топ нашего списка потенциальных событий, которые мы хотим продвигать и быть уверенными, что оно не ускользнет от внимания. Некоторые люди предполагают: поскольку Алекс — русский, это должно быть каким-то образом задвинуто. Мы не можем согласиться с этим. Он был фантастическим послом нашей игры вот уже 20 лет, его энтузиазм и страсть к игре заразительны. Он многое сделал для поднятия уровня лиги и ее игроков», — сказал исполнительный директор НХЛ Билл Дэйли.

Фото Global Look Press

Игры и надежда

Побьет ли Овечкин рекорд для снайперов НХЛ? Гретцки несколько лет подряд говорил, что такой вопрос утратил актуальность. По мнению Великого, стоит спрашивать иначе: когда это случится? Канадец предложил ждать этого великого дня для хоккея еще в совместном интервью с россиянином весной 2020 года, а потом несколько раз обещал посещать матчи «Вашингтона» при приближении своего хорошего знакомого Ови к отметке в 894 гола.

Многие охотно вычисляли, сколько игр потребуется Овечкину для покорения вершины до его прошлогоднего спада и после весеннего всплеска. Авторы НХЛ, российских и североамериканских изданий регулярно делятся прогнозами с точностью от конкретного месяца до числа матчей. Теперь Мэтт Ларкин на сайте Daily Faceoff обозначил ряд дат по заключительной части календаря регулярного чемпионата.

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Великая погоня Овечкина в сезоне-2024/25 без больших спадов и длинных игровых пауз может закончиться так:

в 69-м матче регулярки с 50 голами на своем льду с «Филадельфией» в возможном противостоянии с вратарем Федотовым и новой российской звездой Мичковым, для работы с которым также привлечен Олег Знарок в 77-м матче регулярки с 45 голами на льду «Айлендерс» в противостоянии со старым знакомым Варламовым или другим соотечественником Сорокиным в 82-м матче регулярки с 42 голами на льду «Питтсбурга» в противостоянии со старыми соперниками Кросби и Малкиным

Понятно, возможны замедление суперветерана, затяжная голевая засуха или пропуск нескольких игр — и это скорректирует все оптимистичные расклады. Если Овечкин будет идти в хорошем темпе и в очередной раз прибавит весной, Гретцки и другим стоит обратить внимание на последние 15 игр «Вашингтона» в регулярном чемпионате. Тот самый момент истории, который все ждут, может оказаться ближе.

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