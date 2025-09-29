Эвертон – Вест Хэм: Прогноз и где смотреть матч 29.09.2025

29 сентября в 22:00 по Киеву на стадионе “Гудисон Парк” состоится матч 6-го тура чемпионата Англии, в котором Эвертон примет Вест Хэм. Обе команды переживают непростые времена, и этот поединок станет важным для них в плане дальнейшего развития сезона. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Трансляция матча для зрителей на территории Украины будет доступна через стриминговую платформу Setanta. Это удобный способ следить за поединком, не выходя из дома, с отличным качеством изображения и минимальными задержками. Setanta продолжает предлагать широкий выбор спортивных событий, включая матчи АПЛ, что позволяет фанатам не пропустить ни одну ключевую игру их любимых команд.

Эвертон

Команда под руководством Дэвида Моеса стартовала в новом сезоне довольно неплохо. За пять матчей в чемпионате Англии Эвертон успел одержать победы над Брайтоном и Вулверхемптоном, а также сыграть вничью с Астон Виллой. Однако поражения от Лидса и Ливерпуля не позволили команде закрепиться выше 12-го места в турнирной таблице. В Кубке лиги Эвертон уступил Вулверхемптону, завершив свои выступления на стадии 1/16 финала. Несмотря на это, команда в целом выглядит стабильно и на домашней арене может рассчитывать на позитивный результат.

Вест Хэм

Лондонцы стартовали в новом сезоне Премьер-лиги с больших проблем. За пять туров команда потерпела поражения от Сандерленда, Челси, Тоттенгема и Кристал Пеласа, а единственную победу одержала в матче с Ноттингемом. В связи с такими результатами руководство клуба решило расстаться с главным тренером Грэмом Поттером, назначив на его место Нуну Эшпериту Санту, который ранее работал в Ноттингеме. Для португальца этот матч станет дебютом на новом посту. В Кубке лиги Вест Хэм вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв Вулверхемптону 3:2. Команда находится на 19-м месте в чемпионате и остро нуждается в победах.

Личные встречи

В последних пяти очных матчах преимущество на стороне Вест Хэма — команда одержала две победы, еще дважды команды сыграли вничью, а Эвертон выиграл один матч.

Интересные факты

Вест Хэм пропустил 13 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги, и ни одна другая команда не имеет худшего показателя.

Эвертон еще не проигрывал на новом домашнем стадионе, имея на своем счету две победы и одну ничью.

Вест Хэм пропустил первым в 5 из 7 последних матчах.

Возможные стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, Тарковски, О’Брайен – Гуе, Гарнер – Грилиш, Дьюсбери-Голл, Ндиай – Бету.

Вест Хэм: Ареоля – Диуф, Килман, Мавропанос, Уокер-Питерс – Фернандеш, Ворд-Праус – Саммервиль, Пакета, Боуэн – Фулькруг.

Прогноз

Букмекеры рекомендуют ставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,95. Учитывая атакующие проблемы обеих команд, прогноз на этот матч выглядит достаточно уверенно с учетом того, что игра может быть открытой и результативной.

