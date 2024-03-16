Саудовская Аравия возвращается в борьбу за Рафинью

Продажа Рафиньи поможет Барселоне финансово
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Клуб с чемпионата Саудовской Аравии предложил 80 миллионов евро за Рафинью, сообщает Sport.es.
По имеющейся информации, один из клубов из Саудовской лиги, который именно, пока неизвестно, предложил "Барселоне" 80 миллионов евро за 27-летнего нападающего. Отмечается, что внутри "Барселоны" никак не реагируют на предложения, ведь они считают бразильца частью новой "Барсы".
Напомним, за этот сезон Рафинья сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отличился 5 голами и 9 результативными передачами.