Прогноз и где смотреть матч Реал Мадрид — Осасуна 19.08.25

19 августа 2025 года на стадионе Сантьяго Бернабеу состоится матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Рассмотрим основные факты и прогнозы на этот матч. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где и когда смотреть

Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию будет вести платформа MEGOGO.

Реал Мадрид: изменения и новый тренер

После неудачного сезона без трофеев, «Реал Мадрид» попрощался с Карло Анчелотти. Несмотря на выигранные Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок в 2024 году, итальянский тренер не смог оправдать доверие и был отправлен в Бразилию. Новым наставником клуба стал Хаби Алонсо, который уже проявил себя в предыдущих проектах.

Для улучшения обороны мадридцы подписали известных игроков, таких как Александер-Арнольд и Хейсен. Несмотря на усиление, команда не смогла показать отличные результаты на клубном чемпионате мира, проиграв ПСЖ с разгромным счетом 0:4. С новым тренером от «Реала» ожидают хороших результатов в новом сезоне, особенно с учетом перспективных игроков, таких как Мастантуоно и Каррерас, но уход Лука Модрича из команды стал значительной потерей.

Осасуна: стабильность и изменения в составе

«Осасуна» — клуб, который не считается одним из сильнейших в Испании, но в последние годы смог добиться хороших результатов. В 2023 году команда под руководством Хавьера Аррасате пробилась в Лигу конференций, а весной 2024 года претендовала на восьмое место, но в итоге уступила «Райо Вальекано» по дополнительным показателям.

После работы с Аррасате клуб сменил тренера — итальянца Алессио Лиски, который проявил себя в испанском «Мирандесе». За время его работы в клубе произошли некоторые трансферы, среди которых стоит отметить продажу ведущего защитника Хесуса Аресо в «Атлетик» и покупку нового игрока, Муньоса, который оказался одним из самых дорогих приобретений клуба.

Статистика личных встреч: последние матчи

В прошлом сезоне команды встречались в феврале, и тогда «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» на выезде — 1:1. Это была первая ничья после пяти побед подряд для мадридцев. Прогнозы на этот матч предполагают, что «Реал» будет фаворитом встречи и наверняка захочет начать сезон с уверенной победы.

Прогноз на матч: фаворит и ставка

Букмекерские конторы уверены, что Хаби Алонсо не допустит неудачи в своем дебюте на тренерском посту в «Реале». Ожидается победа мадридцев с разницей в два гола и коэффициентом 1,78 на ставку с форой -1,5. Таким образом, шансы на победу «Реала» очень высоки, и эта игра, скорее всего, завершится разгромом «Осасуны».

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Ференцварош — Карабах.