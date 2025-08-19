Обзор третьего тура УПЛ: победы, рекорды и курьезы

Третий тур украинской Премьер-лиги подарил зрителям множество ярких моментов. «Оболонь» продолжила свою беспроигрышную серию, а «Александрия» снова не смогла показать хорошую игру, потерпев крупное поражение. Поражения для «Александрии» стали уже привычным явлением, в то время как «Динамо» и «Шахтер» после неудач в еврокубках продемонстрировали отличные результаты. Рассмотрим ключевые моменты прошедших матчей.Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Победы и провалы: «Оболонь» и «Александрия»

«Оболонь» продолжает свою беспроигрышную серию, одержав победу над «Рухом». В свою очередь, «Александрия» вновь не смогла показать достойную игру, потерпев сокрушительное поражение от «Металлиста 1925». Важно отметить, что тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко заявил о необходимости изменений в команде. Он подчеркнул, что стабильности в игре нет, и клуб ожидает усиления состава в ближайшее время.

Рекорды и успехи игроков

Одним из самых ярких событий тура стал рекорд Рамика Гаджиева из «Металлиста 1925», который за пять минут после выхода на замену забил два мяча в матче с «Александрией». Это стал самый быстрый дубль в истории УПЛ после замены. Важным достижением стало и возвращение к забитым мячам для панамского форварда «Динамо» Эдуардо Герреро, который забил свой первый мяч за «бело-синих», прервав 608 минут молчания.

Впечатления тренеров и критика судейства

После матча с «Карпатами» главный тренер «Колоса» Руслан Костышин выразил недовольство действиями судей, отмечая, что решение об удалении игрока его команды было необоснованным. Подобные претензии к арбитражу высказал и тренер «Полесья» Руслан Ротань после игры с «ЛНЗ». Он отметил, что судейство было некачественным и требовало более точных решений.

Интересные моменты и серии

«Колос» продолжает свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 10 матчей. Этот результат стал рекордом клуба, с шестью победами и четырьмя ничьими. В то время как «Кривбасс» одержал победу над «Зарей», и их капитан Задерака забил два гола в начале каждого из таймов, что стало его дебютом в этом сезоне.

Травмы и замены в турах

В матче с «Вересом» «Шахтер» понес потери, когда два игрока, Алиссон и Конопля, получили травмы в ходе игры. Несмотря на это, команда продемонстрировала отличную игру, а защитник Тобиас, выйдя на замену, забил гол через две минуты, установив итоговый счет — 2:0 в пользу «Шахтера». Эта замена стала важным моментом игры.

Символическая сборная тура

В символическую сборную третьего тура попали такие игроки, как Кемкин из «Кривбасса», Лях, Шаповал и Суханов. Каждый из них продемонстрировал отличные результаты на своем месте, а особенно выделился Александр Кемкин, который в одном из матчей спас свою команду от верного гола, сделав невероятный сейв.

