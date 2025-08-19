Барселона столкнулась с очередным осложнением в процессе возвращения на Камп Ноу

Долгожданное возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу" продолжает оставаться под знаком неопределенности. У клуба осталось всего девять дней, чтобы получить важную лицензию на открытие стадиона.

Каталонцы надеются получить лицензию от городской рады Барселоны на открытие "Камп Ноу" с начальной вместимостью 27 000 зрителей и с последующим постепенным увеличением до 60 000 зрителей в течение следующих месяцев.

Чтобы получить эту лицензию, каталонскому гранду нужно подать сертификат о завершении строительства. Издание RAC1 сообщает, что клуб запросил новую встречу с радой для согласования даты подачи сертификата, признав, что сегодня, 19 августа, они не получат его, как было запланировано изначально. Сертификат не поступит до конца месяца, но план клуба остается неизменным — провести домашний матч против "Валенсии" 14 сентября на "Камп Ноу".

Причиной задержки является то, что в секторах Tribune и South Goal обнаружены недостатки в безопасности стадиона, что помешало бы проведению профессионального матча на арене. Другие части стадиона также требуют дальнейшего усовершенствования. Это ставит под сомнение способность "Барселоны" проводить матчи Лиги чемпионов на "Камп Ноу", поскольку клуб должен сообщить УЕФА, сможет ли он принимать там матчи.

