Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли подписал пробный контракт

НХЛ. Милан Лучич

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил о подписании контракта с 37-летним форвардом Миланом Лучичем на профессиональный просмотр.

Чемпион мира в составе сборной Канады и обладатель Кубка Стэнли-2011 Милан Лучич последний раз выступал за «Бостон Брюинз» в сезоне-2023/24, когда он отдал две голевые передачи в четырёх матчах регулярного чемпионата. В ноябре того же сезона Лучич взял бессрочный отпуск, а затем присоединился к программе помощи игрокам НХЛ/NHLPA. С тех пор Лучич завершил программу и был восстановлен в НХЛ.

В общей сложности уроженец Ванкувера провёл 17 сезонов в НХЛ, включая девять в «Бостоне», четыре в «Калгари Флэймз», три в «Эдмонтон Ойлерз» и один в «Лос-Анджелес Кингз».

В 1177 матчах регулярного чемпионата Лучич набрал 586 (233+353) очков и заработал 1301 штрафную минуту. Он также набрал 77 (29+48) баллов в 136 играх плей-офф и завоевал Кубок Стэнли с «Бостоном».

sport.ua