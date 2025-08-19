В мужском парном рейтинге новый лидер: кто поднялся на вершину

Британский теннисист Ллойд Гласпулл впервые в карьере возглавил парный рейтинг ATP



31-летний Ллойд Гласпулл стал первой ракеткой мира в мужском парном разряде после успешного сезона вместе с партнером и соотечественником Джулианом Кэшем. За последние два месяца британцы выиграли четыре титула, среди которых – Уимблдон и первый совместный «Мастерс» в Торонто, а их победная серия достигла 22 матчей подряд и прервалась только в полуфинале в Цинциннати.

Всего в 2025 году Кэш и Гласпулл завоевали шесть титулов – Уимблдон, «Мастерс» в Торонто, а также трофеи в Истборне, Лондоне, Дохе и Брисбене. Кроме того, за сезон они доходили до финала на трех других турнирах.

Пара Гласспул и Кэш была сформирована только осенью 2024 года. В июле они стали первым полностью британским дуэтом с 1936 года, который выиграл мужской парный турнир на Уимблдоне.

“Уимблдон – это особое воспоминание, но турнирный календарь не позволяет долго праздновать. Мы взяли уверенность из той победы, но сейчас сосредоточены на следующих стартах”, – сказал Глассупул.

“Командный результат для нас в приоритете. Если ты на вершине в чемпионской гонке, то автоматически будешь номером 1. Но это невероятное чувство, что-то, о чем можно рассказывать внукам. Это прекрасное отражение года, который мы провели с Джулианом”, – добавил британец.

“Мы ставили себе две главные цели: победа на “мейджоре” и выход на ATP Finals. Обе выполнили. Очень рады, что сыграем там и попробуем выиграть еще один большой титул”, – сказал Кэш.

Ллойд Гласспул стал 66-м теннисистом в истории, возглавившим парный рейтинг АТР и первым британцем с августа 2023 года, когда лидером рейтинга был Нил Скупски. До Гласспула только три теннисиста из Великобритании поднимались на первую строчку парного рейтинга: Джейми Маррей (9 недель был первой ракеткой мира), Джо Солсбери (26 недель был первой ракеткой мира) и Нил Скупски (35 недель был первой ракеткой мира).



btu.org.ua