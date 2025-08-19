REC: Финалом сезона-2026 станет гонка «500 вёрст MRW»

Организаторы Российской серии гонок на выносливость приняли решение изменить формат как минимум одной гонки сезона будущего года.

«500 вёрст MRW» – так будет назван финальный этап серии REC в следующем сезоне, который пройдёт на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Эта гонка, которая раньше длилась четыре часа, будет не по времени, а по дистанции: экипажам предстоит преодолеть 500 вёрст, что примерно равняется 535 км.

Фактически продолжительность марафона будет зависеть от погоды и многих других факторов.

Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC: «Мы хотели внести определенную долю неожиданности в финал сезона. Октябрьский этап в 2026 году может быть непредсказуемым, так как гонка будет длиться, исходя не из продолжительности времени пребывания пилотов на трассе, а из пройденной дистанции.

При этом в режиме автомобиля безопасности марафон может затянуться ещё более чем на час, зато при сухой погоде и выборе конфигурации трассы без шиканы продлится менее четырех часов.

Мы выбрали вёрсты (не километры и не мили) в качестве меры длины, чтобы, во-первых, подчеркнуть национальную особенность соревнований, а, во-вторых, считаем, что гонки продолжительностью более пяти часов проводить ещё рано, поэтому такая дистанция оптимальна со всех сторон. Экипажам тоже понравилось, что дистанция именно в вёрстах».

Источник