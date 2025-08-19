Капитан Прикарпатья-Говерлы Старцев продлил контракт с клубом на сезон-2025/26

Игрок пропустил практически весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки колена

Капитан Прикарпатья-Говерлы Сергей Старцев продлил контракт с клубом на сезон-2025/26.

В прошлом сезоне Старцев провел всего пять матчей, в которых в среднем набирал 15.0 очка, 3.6 подбора и 2.2 передачи. На старте минувшего чемпионата он получил разрыв крестообразной связки колена, перенес операцию и пропустил практически весь сезон.

Ранее клуб переподписал контракты с шестью игроками: Владиславом Ивановым, Даниилом Маркивым, Владимиром Дроздовым, Сергеем Кузнецовым, Романом Морозовым и Ильей Чугуновым.

В регулярном сезоне 2024/25 Прикарпатье-Говерла добыла лишь пять побед. В серии плей-офф клуб потерпел поражение от Днепра в первом раунде.

