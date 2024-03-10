Ексгравець НБА отримав на горіхи в чемпіонаті Болгарії: нападник жбурнув м’ячем та почав душити опонента

Під час матчу регулярного чемпіонату Болгарії між «Левськи» та «Шуменом» відбувся скандальний епізод за участі колишнього гравця НБА Каріма Мане.

У середині другої чверті 38-річний ветеран місцевого баскетболу Златін Георгієв заробив дискваліфікацію за напад на опонента. Після свистка про фол Мане спробував вибити м’яч у болгарського гравця, внаслідок чого той розлютився, жбурнув м’ячем та кинувся душити Каріма:

За інформацією місцевих ЗМІ, між гравцями міг виникнути усний конфлікт у попередніх епізодах, а спроба забрати м’яч стала тригером для початку фізичної конфронтації. За підсумком зустрічі команда Георгієва зазнала поразки з рахунком 79:86.

Кар’єра Каріма Мане в НБА налічує всього 10 матчів за «Орландо» в сезоні-2020/21. Тоді він грав в середньому 8,8 хвилини за матч і збирав 1,1 очки та 1,4 підбирання.

Відео: basketnews.com

Фото: Alex Menendez/Getty Images

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