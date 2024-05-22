Наш блогер детально розібрав фінали конференцій в НБА. Там купа цікавих сюжетів і несподіваних команд

У Національній баскетбольній асоціації триває найцікавіша частина сезону – минулої ночі «Бостон» та «Індіана» відкрили фінал Східної конференції, а проти 23 травня за Києвом «Міннесота» та «Даллас» розпочнуть з’ясовувати стосунки у фіналі Заходу.

Редакція Tribuna.com поділилась своїми думками про обидва протистояння у попередньому випуску подкасту «Штатна ситуація», який ви можете прослухати ТУТ.

Але наше неймовірно активне баскетбольне ком’юніті теж анонсувало захоплюючі серії – текстові прев'ю ви можете прочитати (і, звісно ж, обговорити викладені думки) у блозі «Просто про НБА» користувача Групова психотерапія фанатів Нікс:

👉 Прев'ю Фіналу Західної Конференції ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. «Міннесота Тімбервулвз» – «Даллас Маверікс»

👉 Прев'ю Фіналу Східної Конференції ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. «Бостон Селтікс» – «Індіана Пейсерс»

Хто, на вашу думку, переможе в цих серіях і вийде у великий фінал? Діліться думками в коментарях 👇

Фото: Minnesota Timberwolves / Instagram

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