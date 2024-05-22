Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй, в свое время проигравший титульный бой Владимиру Кличко, высказался об этом мегафайте.

«Что за бой! Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Я не ожидал, что Усик проведет такое сражение, что он сможет так боксировать с Фьюри, он не оставлял его в покое весь поединок, как и обещал. Нокдаун в девятом раунде закрепил победу украинца.

Если канаты тебя держат от падения – это нокдаун? Ну тогда Тайсон побывала 3-4 раза в нокдауне в 9 раунде, но какая теперь разница, победил тот, кто и должен был победить. Усик легенда. Я считаю, что реванш между боксерами не состоится», – сказал Хэй.

ВИДЕО. Дэвид Хэй рассказал, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится

sport.ua