Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

На смерть «Великого Джорджа» отреагировал известный американский боксер Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира.

«Я не могу подобрать слов. Форман был одним из лучших бойцов, когда-либо созданных, и он сделал очень много для бокса. Он показал миру, каким разным можно быть человеком в 24 года, когда он впервые завоевал титул чемпиона в супертяжелом весе, и в 45, когда он стал самым старым чемпионом в истории хевивейта.

Это было так здорово – видеть, как кто-то так меняется, превращаясь из злобного, грозного, пугающего до смерти, вызывающего сердечный приступ парня в нежного, любящего, мягкого мужчину. Это огромная трагедия для боксерского мира, – сказал Тайсон.

Тайсон и Форман за свои большие карьеры так и ни разу не делили ринг. «Железный Майк» так и не решился провести бой против Формана.

sport.ua