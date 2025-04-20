Пиастри: Это одна из самых трудных гонок в моей жизни

В Джидде Оскар Пиастри одержал третью победу в сезоне и вторую подряд, но признал, что это была одна из самых физически утомительных гонок в его жизни. Его напарник финишировал четвёртым и был расстроен, что не поднялся на подиум, но признал, что сам усложнил себе жизнь.

Оскар Пиастри (1-й): «Мне бы сейчас на диванчик присесть! Очень уж тяжёлая была гонка, но, разумеется, я очень рад, что её выиграл. Основную работу я проделал на старте, в первом повороте заявил о своих претензиях на лидерство, и этого оказалось достаточно.

Как только я занял внутреннюю траекторию, было понятно, что из поворота я должен выйти первым. Правда, пришлось вмешаться стюардам, но я считал, что смог в достаточной степени опередить Макса.

Преследовать его на первом отрезке и держаться позади него было трудно, шины быстро теряли эффективность, и очень хорошо, что после пит-стопа я уже ехал по свободной трассе. В общем, мы отлично провели гонку и всё, что нужно, делали правильно, хотя надо бы прибавить ещё, потому что Макс подобрался к нам ближе, чем хотелось бы.

По-моему, основное усовершенствование моей машины состояло в том, что система подачи питьевой воды на этот раз работала! Уже хорошо! Но гонки на этой трассе всегда очень тяжёлые в плане физических нагрузок. И сегодняшний Гран При однозначно был одним из самых трудных в моей карьере».

Ландо Норрис (4-й): «Как же здесь жарко! Не думаю, что это максимально возможный результат, потому что, к сожалению, шанс подняться на подиум мы упустили. Впрочем, судить об этом всегда непросто, ведь Шарль Леклер отлично провёл гонку, хорошо проехал первый отрезок, поэтому оказался в благоприятном положении во втором.

Но я сам осложнил себе жизнь, тем более в такой гонке. Если бы я ехал впереди, моя задача была бы намного проще. Но я должен просто поработать над тем, чтобы по субботам мои дела складывались лучше, и тогда всё будет хорошо.

Мы не считаем, что у нас такое уж большое преимущество, и сегодня это подтвердилось. Вероятно, Макс был быстрее всех, если бы не полученный им 5-секундный штраф. Это значит, что надо продолжать упорно трудиться, хотя в целом я доволен тем, как мы работаем. Впрочем, сегодня мы были недостаточно быстрыми на прямых, и явного преимущества по сравнению с другими командами у нас не было…»

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