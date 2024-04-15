Бывший тренер Уайта сделал детальный прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Марк Тиббс, бывший тренер известного супертяжа Диллиана Уайта (30-3, 20 KO), высказал свое мнение о предстоящем историческом поединке за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 KO), до которого осталось чуть больше месяца.

«Я всегда симпатизировал Фьюри по очевидным причинам — он более крупный зверь, супертяж от природы, в отличие от раздутого крузервейта. Но Усик более умелый как боксер и справляется со всеми лучшими супертяжами в мире — включая Энтони Джошуа, которого он побеждал дважды.

Рассечение Фьюри немного обескуражило меня, но я должен поддержать своего парня Тайсона Фьюри, нашего британского парня. Ему придется потрудиться, но я все равно думаю, что, поскольку он более крупный парень, если он не подготовится, то все может пойти не так, как надо. Я ставлю на Тайсона Фьюри. Он точно будет готов к этому бою.

Тайсон будет понимать, как держать Усика на передней руке, как справиться с ним и поставить на пятки. Фьюри все равно будет боксировать, но переработает его и помешает Усику выглядеть так хорошо, как всегда», – сказал Тиббс.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее Тайсон Фьюри спрогнозировал своих оппонентов на 10 боев наперед.

sport.ua