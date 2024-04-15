Серия А. Дженоа без Малиновского устояла перед Фиорентиной без желания

Флорентийцы вновь без победы в лиге
Фото: Alberto Benaglia
Серия А. 32-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" — "Дженоа" 1:1
Голы: Иконе 54 — Гудмундссон 41 (пен.)
"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Кварта, Раньери, Паризи, Данкан (Артур 46), Бонавентура (Миленкович 85), Иконе, Бельтран (Куаме 55), Соттил (Н. Гонсалес 55), Белотти (Мандрагора 55)
"Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли (Хапс 61), Бадель (Строотман 80), Френдруп, Мессиас (Торсби 44), Мартин (Спенс 61), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)
Предупреждения: Раньери 90+1 — Спенс 63