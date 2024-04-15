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Футбол

Серия А. Дженоа без Малиновского устояла перед Фиорентиной без желания

Флорентийцы вновь без победы в лиге

Серия А. Дженоа без Малиновского устояла перед Фиорентиной без желания

Фото: Alberto Benaglia

    • Серия А. 32-й тур

    Флоренция. "Артемио Франки"

    "Фиорентина" — "Дженоа" 1:1

    Голы: Иконе 54 — Гудмундссон 41 (пен.)

    "Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Кварта, Раньери, Паризи, Данкан (Артур 46), Бонавентура (Миленкович 85), Иконе, Бельтран (Куаме 55), Соттил (Н. Гонсалес 55), Белотти (Мандрагора 55)

    "Дженоа": Х. Мартинес, Де Винтер, Бани, Васкес, Сабелли (Хапс 61), Бадель (Строотман 80), Френдруп, Мессиас (Торсби 44), Мартин (Спенс 61), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)

    Предупреждения: Раньери 90+1 — Спенс 63

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