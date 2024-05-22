Прев’ю Фіналу Західної Конференції ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Міннесота Тімбервулвз — Даллас Маверікс

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Цього разу на нас чекає прев'ю Заходу!

Міннесота здолала чинних чемпіонів Денвер Наггетс! Це означає, що вшосте поспіль, у нас буде новий чемпіон! Тепер Тімбервулвз основні фаворити на перемогу в турнірі?

Маверікс обіграли в непростій серії Тандер. Травмований Лука тримає удар!

Ретроспектива

Минулий другий раунд запам'ятається нам на довго!

Так, Міннесота у 7ми матчевій серії, здолали чинних чемпіонів, з чинним МВП та найкращим гравцем в світі!

Вони зробили це в приголомшливому стилі! З початку, виграли 2 перші виїздні матчі. Після чого програли 3 поспіль матчі. Комусь могло здатися, як Дреймонду Гріну, що серії прийшов кінець! А я подумки повторював собі "дарма люди так швидко списують Міннесоту".

Після чого стався винос вперед ногами у матчі №6 з різницею у 45 очок та поїздка в гості, на матч №7. Де програвши в салат першу половину матчу, відстаючи по ходу 3ї чверті -20, Міннесота знайшла у собі сили зібратись, відігратись та перемогти Наггетс!

Передусім, вони зробили це за рахунок дій в обороні. Відпрацьовували в захисті всі! Роблячи це на дуже і дуже високому рівні.

Той ж самий Ентоні Едвардс, після матчу сказав, що він : "одягнув наручники на Джамала Мюррея". І мав рацію! 24 очки від Мюррея 8/15 влучань в першій половині переросли в 11 очко 5/12 влучань в другій половині. За 3 та 4 чверть Наггетс сумарно набрали 37 очок.

Наз Рід грав у цій серії як Бог! Джейден МакДеніелс за 6 та 7 матчі набрав 44 очки влучивши 15/20 кидків з поля.

Коли такі кидки від Руді Гобера залітають, починаєш розуміти, що без втручання баскетбольних богів, пояснити подібні речі практично неможливо!

В серії Маверікс проти Тандер, можливо, не було такого рівня напруги та драматизму, що був в серії Денвера та Міннесоти. Але, від того, ця серія була не менш цікавою та захопливою!

Незважаючи на втрату Максі Клебера, травмованого Луку Дончича, доволі непомітного по серії в плані скорингу Кайрі Ірвінга, Даллас здобули перемогу в 6му матчі.

Як протягом останніх місяців, після обміну Вашингтона та Геффорда, так і в плей-оф, в серії проти Оклахоми зокрема, Мавс досягнули подібного результату за рахунок гри в обороні.

Можливо це прозвучить дивно, але тепер, оборона Мавс є не просто фішкою, а натуральною "вітриною" колективу!

Так, були по ходу серії моменти, коли Мавс дуже допомагали влучання ПіДжей Вашингтона, або ж Дерріка Джонса. Проти яких колектив Марка Дайно вперто не хотів захищатись, покладаючись на аналітику та статистичні метрики. Так, Мавс скористались власними перевагами у габаритах, порівняно з Оклахомою. Але в цілому, саме завдяки обороні вони перетерпіли, перекусали, пережували молодих та непоступливих Тандер!

Тімбервулвз (3 місце) — Маверікс (5 місце)

Сезонна серія 3:1 на користь Тімбервулвз

Але на неї я б не сильно зважав, адже всі ігри були зіграні до того, як Даллас виміняли Геффорда та Вашингтона.

Ще якийсь час назад, якщо б я почув, що вивіскою подібної серії плей-оф стане : "Протистояння двох кращих оборонних колективів Ліги!", я б по доброму посміхнувся.

Але такою є наша реальність.

Якщо Міннесоту слід було очікувати в подібній позиції. Через наявність в її складі таких гравців як : Руді Гобер, Джейден МакДеніелс, Майк Конлі. А також дуже здібних Ентоні Едвардса, Нікела Александер-Вокера, КАТа, Наза Ріда, Кайла Андерсона.

То ось особисто я, від колективу, в стартовій п'ятірці якого гратимуть одночасно Лука Дончич та Кайрі Ірвінг — подібного не очікував.

І так, якщо вдаватись в деталі, Маверікс були кращим оборонним колективом лише останньої чверті регулярної частини чемпіонату. Тоді як в загальному рейтингу плей-оф — вони шості. Тим не менше, їх обміни Вашингтона та Геффорда, вибір новачка Лайвлі та підписання вільним агентом Джонса — спрацювали на всі 100%!

Історія протистояння : Хто краще — Лука чи Едвардс?

Те саме питання я задавав в серії Маверікс проти Тандер, хто краще з головних зірок цих команд. Кращим, на мою думку, тоді виявився ШГА. І хоча його колектив відправився на відпочинок, тим не менше, на мою думку, саме він був кращим гравцем серії.

Тепер постає питання "Хто краще?" між Ентоні Едвардсом та Лукою Дончичем?

З однієї сторони ми розуміємо, що команди обидвох гравці пройшли в наступний раунд, а отже, саме вони б мали вважатись кращими. Також слід зважати на цілий перелік ушкоджень, з якими змушений грати Дончич. А також зважати на вік Едвардса і на те, що цьогорічний плей-оф — перший, настільки серйозний забіг у його кар'єрі.

Тим не менше, я все ще дотримуюсь думки, що ШГА, що Йокич — залишаються кращими гравцями, порівняно з Дончичем та Едвардсом. Що Шей, що Нікола провели кращі серії, ніж їх опоненти.

Тому, що для Луки, що для Едвардса буде дуже важливо заявити про себе саме зараз!

По-перше — це дасть змогу стати МВП Фіналу Західної Конференції! Першої, серйозної індивідуальної нагороди в кар'єрі для обох гравців.

Тут одразу зазначу, що в Прев'ю ФСК я забув згадати за трофей імені Ларрі Берда. Тож на секунду виправлюсь і скажу, що мій прогноз : переможцем стане Джейсон Тейтум.

По-друге, як на мене, у цій серії розігруватиметься кандидатура фаворита на нагороду МВП сезону 2024/25!

Ніколу Йокича викинули з турніру. І, гадаю, його претензії на нагороду "Найціннішому Гравцеві" дещо підохолонуть. Як мінімум до моменту його чергової звитяги у постсезоні.

Відповідно, передбачаючи майбутні настрої медіа, бажання Ліги, баскетбольних чиновників, коронувати "Нове Обличчя Ліги", тим паче на фоні майбутньої Олімпіади і можливої "Передачі Смолоскипа" допускаю, що той гравець, що краще проявить себе в цій серії. Той гравець, що вийде у Фінал НБА, а можливо і виграє цілковито турнір, на мою думку вважатиметься фаворитом на виграш нагороди МВП наступного сезону!

На кону стоятиме багато!

МВП Фіналу Західної Конференції імені Меджика Джонсона : Ентоні Едвардс

Ідеальний час, ідеальне місця для коронації ідеального кандидата на "Корону Першості" — молодого, американського гравця, який за рівнем гри, за своїми людськими якостями, характером, медійністю, вже зараз, в свої 22 роки — виглядає готовим продуктом!

Прогноз : прохід Тімбервулвз 4:3

Складне передбачення, насправді. В ідеалі взагалі, було б не робити жодного прогнозу. А просто насолодитись баскетболом. Але, так не можна))

Майже на 100% впевнений, що серія складатиметься з 6 або 7 матчів. Якщо завершиться швидше — буду шокований.

Схиляюсь до того, що буде 7 матчів. З перемогою Тімбервулвз.

Все таких перед їх серією проти Денвера я написав, що для мене, в якійсь мірі — це Фінал НБА. Хто вийде з неї переможцем, той вважатиметься фаворитом на виграш турніру.

Тому, в якійсь мірі, намагаюсь дотримуватись саме цієї позиції. Не перебігаючи з одного табору в інший. Але, бачу й розклад, за яким це не станеться. Але детальніше розпишу у факторах серії.

На післяматчевій пресконференції Едвардс сказав, що в серії проти Маверікс оборонятиметься проти Ірвінга. Якщо йому вдасться продемонструвати той самий рівень оборони, що й у відповідальних моментах серії проти Наггетс, в обороні проти Джамала Мюррея, це може мати вирішальний вплив на серію Фіналу Заходу.

По Дончичу, швидше за все, оборонятиметься Джейден МакДеніелс. Який вчора, вперше в своїй кар'єрі, отримав відзнаку у вигляді потрапляння в символічну Оборонну Збірну сезону!

Це буде надзвичайно важлива місія! Адже пригадуючи серію дворічної давнини між Далалсом та Ютою, в якій грав Руді Гобер, як і в цілому, з атакуючою стилістикою Дончича в поєдинках проти подібних центрових, Гобера можуть виключити з гри, як фактор. За рахунок вміння Дончича маніпулювати бігменами суперників, розмінюючись на них зі спробою розкатати, або ж вийти на відкриту трьоху за допомогою степ-беку. Не краще Гобер почуватиметься і на середній дистанції де його пробуватимуть відключати через кидки з середньої відстані, або ж через різноманітні проходи в фарбу, через пік-енд-ролл, тощо.

З іншої сторони очікую, що основним оборонцем Едвардса стане Деррік Джонс. Який вже третю серію поспіль оборонятиметься проти кращого атакуючого гравця команди суперників. І попередні його протистояння з Полом Джорджем та ШГА, були доволі успішними.

Тоді як КАТа, швидше за все, намагатиметься нейтралізувати ПіДжей Вашингтон. Або хтось з пари бігменів Геффорд/Лайвлі, залишаючи ПіДжея на стримування Гобера, Ріда, або хто там буде наступним великим гравцем поруч з КАТом в лайнапі.

В цілому, мені буде дуже цікаво поспостерігати за тим, як Міннесота справлятиметься з Далласом як в атаці, так і в обороні, зважаючи на те, що їх конструкція сильно відрізняється від конструкції Денвер Наггетс, проти яких і була побудована, заточена на боротьбу Міннесота.

Фактори серії :

📍 Здоров'я Луки Дончича. Одразу біжу стелити собі солому під падіння зазначаючи, що якщо Дончич почуватиме себе краще, ніж по ходу серій проти Міннесоти, Оклахоми, шанси на те, що саме Маверікс вийдуть у Фінал НБА — будуть дуже і дуже високими.

Ну і звичайно, якщо він менше нитиме по ходу матчів.

В цілому, це самий головний фактор. Тому, з огляду на його теперішній стан, з того, що я бачив попередні тижні, роблю прогноз на Міннесоту.

📍 Здоров'я Майка Конлі. Мабуть другий по важливості фактор у цій серії. Попри те, що ТВ є однією з кращих оборонних команд століття. Навність Конлі, в першу чергу, впливає саме на якість атакуючих можливостей цієї команди.

Цього сезону, з врахуванням регулярки та плей-оф, Міннесота має рахунок 3-4 в матчах, які пропускав Майк Конлі. Дуже показовим був матч №5 серії проти Наггетс, який Майк пропустив і в якому на плечі Едвардса лягла вся відповідальність за створення атаки Міннесоти. З якою він, м'яко кажучи, впорався не дуже добре.

Найгірше те, що Майка Конлі турбує ушкоджений "Ахілл". У його віці майже 37 років, на це слід зважати!

📍 Відсутність Максі Клебера. Знаю, через його відсутність я обрав минулого раунду Оклахому, що вони пройдуть далі. Даллас пройшли далі. І здавалося б : навіщо вдруге ставати на ті самі граблі? Повторювати ту ж саму помилку? Спробую пояснити.

По-перше — я, як і мабуть багато хто, не розраховував побачити перетворення ПіДжей Вашингтона у якогось Рея Аллена. Який за серію проти Тандер покладе 23 трьохи! Влучаючи 46.9% кидків з-за дуги при 8.2 спробах в середньому за гру.

Йому повністю вдалось компенсувати втрату Клебера та його загрози з-за дуги. І що найважливіше, його трьохи були критично важливі! Без них, Мавс й справді було б набагато важче розраховувати на успіх в серії!

По-друге — на відміну від Оклахоми, проти Міннесоти розміри Клебера точно б пригодилися б!

Це був ще один мій прорахунок. Адже ПіДжею вдалось компенсувати втрату Максі ще й за рахунок своїх габаритів та можливості вести боротьбу на підбираннях! Мало того, часто він це робив проти Джейлена Вільямса, якого Марк Дайно використовував на позиції 4ки, поруч з Холмгріном.

В серії проти Міннесоти на нього чекатимуть : Джейден МакДеніелс, Кайл Андерсон, КАТ, Наз Рід, Руді Гобер. Це я просто перерахував 4-5 номерів основної обойми ТВ, раптом забули.

Нехай щастить!

📍 Ентоні Едвардс. Можливо про нього, як про фактор, слід було б загадти раніше. Та й частково я вже згадував за нього в розділі про його історію протистояння з Лукою. Але, хотілося б вкотре акцентувати на цьому увагу!

Ще роки 3 тому, коли це ще не було мейнстрімом, я полюбляв рофлити, що Ент — це новий Майкл Джордан. Зараз, мені більше до вподоби порівняння не так з ЕмДжеєм, як з молодими Кобі Браянтом або ж Двейном Вейдом.

В першу чергу — за рахунок оборони. Це ключова річ, яка з покін віків відокремлювала зірок від суперзірок, а суперзірок від легенд гри, гоатів.

Леброн Джеймс, коли потрібно було, множив на нуль Дерріка Роуза. Кобі Браянт не давав грати в свій баскетбол Аллену Айверсону. Двейн Вейд перекривав кисень Чонсі Біллапсу.

Коли було потрібно, ці легенди жертвували собою в атаці. Ставили результати колективу вище власних примх. Натомість, не давали змоги зробити щось корисне своїм суперникам.

Ентоні Едвардс вже неодноразово в цьому плеф-оф показував, що він на шляху до виходу на цей рівень. Закриваючи Кевіна Дюрента чи Джамала Мюррея.

Якщо це не була демо версія. Якщо він в якийсь момент піде і на такому ж рівні захиститься проти Луки Дончича — рофли про ЕмДжея перестануть бути рофлами.

📍 Кайрі Ірвінг. Сівши писати про Кайрі — одразу ж поплював тричі через ліве плече, постукавши по дереву. Думаю, сам Ірвінг подібний жест оцінив би.

Але, якщо без жартів — це топовий забіг Кайрі за Мавс! Він перетворився на справжнього лідера колективу. Як в емоційному так і в ігровому плані. Його слухаються. А головне, він підкріплює форму своєю грою!

Нехай вас не вводять в оману 21.1 очко, що він набирає в середньому за гру. Він це робить дуже ефективно! Проводить свій чи не найкращий шутерський сезон плей-оф в кар'єрі влучаючи 44% кидків з-за дуги при 6.3 спробах в середньому за гру.

Переважну більшість очок він набирає в других половинах матчів. Особливо в 4х чвертях та клатчі. Де він входить в 10ку кращих гравців плей-оф за результативністю в середньому за гру за цими компонентами.

Не може не вражати і його показник в 14 перемог та 0 поразок в плей-оф, коли його команда має шанс закрити серію! Якщо Ірвінг відчуває, що має шанс викинути вас з плей-оф — збирайте валізи!

📍 Гра на щитах. Так, цього плей-оф, команди, що вигравали боротьбу на підбираннях виграли 54 з 68 матчів. Звичайно, гра у баскетбол дещо складніша, ніж звичайна статистика. Тим не менше, показник у 79.4% щось та й означає.

Я вже згадував за бігменів Мавс, в контексті відсутності Клебера в серії проти Тандер. В ній, відсутність Максі не далась в знаки. Навіть без німця Даллас домінували над Оклахомою.

Тоді як в протистоянні з Міннесотою, її бігменами, здається цей фактор має грати на руку саме "вовкам". Які в плей-оф, мають другий кращий показник підбирань на власному щиті, тоді як у Даллас третій кращий показник підбирань на чужому щиті.

Хто краще захистить підбирання, не допускатиме очки других шансів, матиме перевагу. Тим паче, що одним з бігменів Маверікс є новачок. Хоча Лайлві дуже добре відіграв серію проти Оклахоми, але він все ще залишається новачком.

📍 Досвід. Звичайно, що Руді Гобер, що особливо Майк Конлі — є дуже досвідченими гравцями. Але їх рівень досвіду, при всій повазі, не співставний з тим ж таки досвідом Дончича та Ірвінга.

Кайрі є єдиним чемпіоном НБА в цій серії. Як і тренер команди Джейсон Кідд. Який, можливо, як фахівець не краще Кріса Фінча чи навіть того самого Міки Норі. Але досвіду має значно більше.

Не впевнений, що потрібно щось говорити за Луку. Для нього це другий за три роки Фінал Конференції. Ще до того, як він отримав закордонний паспорт чи дозвіл на купівлю алкоголю, він вигравав різноманітні турніри, ставав МВП Євроліги, тощо.

pics from : nba.com

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