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Футбол

Источник: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка

Источник: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка

Александр Овечкин (слева). Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.

Ранее появилась информация о том, что банковский счет ИП форварда в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей.

Как утверждает источник, Овечкин ничего не задолжал налоговой, это техническая ошибка. Кроме того, ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки игрока. В настоящее время бухгалтер разбирается с возникшей ситуацией.

Согласно данным Forbes, за сезон-2023/24 доход 38-летнего россиянина составил 17,5 миллиона долларов с учетом спонсорских контрактов.

В минувшем сезоне Овечкин провел 83 матча за «Вашингтон», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Источник: matchtv.ru
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