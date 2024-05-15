Три вагони новин про Лейкерс, Реддік головний фаворит на місце тренера

Хоч «озерники» вже вилетіли з ПО, хайпу навколо них завжди достатньо.

Розповіді ЛеБрона і Бронні відрізняються, один говорить, що їм головне пограти разом і немає нічого поганого в тому, що його сприйматимуть як сина ЛеБрона. Інший, що хоче вийти на драфт, не як син Короля, а як самобутній гравець.

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Повідомляють, що Реддік головний фаворит на вакансію тренера команди.

Цьому протирічить Шамс Чаранія, який повідомляє, що ЛАЛ більше прислуховуються до ЕйДі в питанні виборі тренера, так як ЛеБрон скоро завершить.

Нафіга Девісу Реддік, його ж в подкаст не кличуть. Як цікаво, одна подія може змінити життя людини, хто ж знав що Джей-Джея почнуть серйозно розглядати на ТАКІ посади. Тут цікава аналогія може бути з Петом Райлі, який починав схожим чином. І ким став. Але ж й Неш з Біллапсом))

Basketball Forever повідомляють, що ЛеБрон хоче відіграти ще 2 сезони, тоді він відіграє 23 сезони вцілому, встановить новий рекорд НБА та це відповідатиме його культовому номері на джерсі.

Сам ЛеБрон позавчора відвідав Клівленд, що зацікавило багато фахівців. 10 років тому, він вже відвідав гру Кавс, будучи гравцем Маямі. Продовження історії ви знаєте.

В цей же час Джейсон Лойд повідомляє, що Лейкерс головні кандидати на Донована Мітчелла.

Чим це все закінчиться? Де опиниться Бронні? Де продовжить карʼєру сам Король? Як зміниться склад ЛАЛ? Чи буде Реддік їхнім тренером?

Це розплутається лише в найближчі декілька місяців

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