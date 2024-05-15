Алекс Элбон продлил контракт с Williams

В Williams объявили о продлении контракта с Алексом Элбоном. Команда и гонщик подписали новое многолетнее соглашение, срок которого не раскрывается, но включает сотрудничество в эпоху нового регламента в 2026 году.

Алекс Элбон: «Я невероятно рад остаться в Williams Racing и продолжить работать с такой командой талантливых и преданных делу людей. Начало года получилось сложным, но с момента моего прихода в Williams мы вместе добились значительного прогресса, и я увидел, что перемены, происходящие за кулисами, вернут нас на первые позиции.

Это долгосрочный проект, в который я верю, и хочу сыграть свою роль, поэтому подписал многолетний контракт. На его реализацию потребуется время, но я уверен, что мы строим правильную команду для продвижения вперёд, и в ближайшие годы добьёмся великолепных результатов».

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Алексу обеспечены долгосрочные перспективы в Williams Racing, и мы этому рады. Это исключительно талантливый гонщик, которого отличает хорошая техническая подготовка и целеустремлённость, и контракт с ним говорит о том, что он верит в Williams, ведь наша команда постепенно возвращается в конкурентоспособную форму.

С того момента, как Алекс к нам присоединился, он демонстрировал умение бороться за результат в условиях прессинга, и подписание с ним многолетнего контракта – это ещё один важный элемент нашего проекта, который позволит Williams подняться на более высокие позиции».

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