Экс-соперник Усика предсказал развязку в бое украинца с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC Тони Беллью дал прогноз на вероятный исход боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

«Фьюри показал, что его могут ударить и нанести ему вред даже боксеры, которым далеко до уровня Усика, и это вызывает беспокойство перед поединком со столь точным бойцом.

Фьюри будет пытаться навязать свои габариты и силу, но я просто вижу, что Усик слишком хорош, он победит по очкам, чтобы добавить еще одно впечатляющее дополнение к своему и без того невероятному рекорду. Если не будет сомнительных решений со стороны официальных лиц, то Усик выигрывает по очкам», – признался Беллью.

Бой Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится 18 мая.

Ранее Тони Беллью рассказал, чего ждет от боя украинца с британцем.

sport.ua