Челси подготовил улучшенное предложение по трансферу бразильского вундеркинда — Романо

«Палмейрас» кишит талантами

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"Челси" рассчитывает выиграть в гонке за подписание вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб подготовил улучшенное предложение по трансферу 17-летнего бразильца после согласования условий личного контракта на прошлой неделе. Ожидается, что переговоры начнутся уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к Виллиану и со стороны "Баварии", но по последним данным мюнхенский клуб пока не делал "Палмейрасу" никаких конкретных предложений.

На счету Эстевао 7 голов и 3 ассиста в 20 матчах в 2024 году.

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