Киев-Баскет одержал вторую за два дня победу над Прикарпатьем-Говерлой в Суперлиге FAVBET-2024/25

Аутсайдер сильно провел первые две четверти, но на вторую половину гостей не хватило

Киев-Баскет и Прикарпатье-Говерла сыграли второй за два дня матч в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. На этот раз столичная команда на своей площадке праздновала уверенную победу — 75:63.

Как и во вчерашнем противостоянии, в котором фаворит едва унес ноги, гости на равных зарубились с Киев-Баскетом в первой четверти (и даже выиграли ее), но уже по ходу второй фаворит переломил ход встречи, добившись к большому перерыву счета 40:33.

Во второй половине ивано-франковская команда не смогла соответствовать задранной планке. Команда Дмитрия Забирченко все оставшееся время держала соперника на расстоянии в 10+ очков, доведя матч до беспроблемной победы.

Лидеры команд Павел Буренко (итоговый MVP встречи) и Илья Кабацюра набрали по 23 очка. Максиму Сандулу не хватило одного подбора, чтобы во второй игре кряду отметиться дабл-даблом.

Киев-Баскет с одним поражением в 12 матчах еще прочнее закрепился на втором месте. Прикарпатье-Говерла с одной победой замыкает турнирную таблицу. В конце недели, 21 декабря, столичной команде предстоит битва за лидерство с Днепром.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Киев-Баскет — Прикарпатье-Говерла — 75:63 (17:18, 23:15, 16:13, 19:17)

Киев-Баскет: Буренко (23 + 9 передач + 4 подбора), Сандул (12 + 9 подборов + 3 передачи — 4 потери), Клевзуник (11 + 6 подборов + 3 передачи), Сушкин (11 + 5 подборов + 3 перехвата), Карпюк (9 + 6 подборов), Сафонов (6), Зайцев (3)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра (23 + 5 подборов), Стародуб (14 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Маркив (9), Кузнецов (5 + 5 подборов + 4 передачи), Морозов (4 + 4 подбора), Чугунов (4), Вит. Лемишко (2), Бречка (2 — 6 потерь)

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