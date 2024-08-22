Прикарпатье-Говерла подписала экс-защитника Кривбасса Бречку

Клуб из Ивано-Франковска работает над комплектацией команды на следующий сезон

Прикарпатье-Говерла подписала экс-защитника Кривбасса Александра Бречку.

В прошлом сезоне в составе Кривбасса 26-летний защитник в среднем набирал в Суперлиге 7.0 очка, 2.8 подбора и 2.9 передачи.

На прошлых выходных Бречка в составе команды Прикарпатье-Говерла стал бронзовым призером этапа Кубка Украины 3х3 проходящем в Ивано-Франковске.

Ранее Прикарпатье-Говерла подписала форварда Даниила Маркива, игравшего в прошлом сезоне за Старый Луцк.

Прикарпатье-Говерла заняла шестое место в регулярном чемпионате Суперлиги-2023/24. Ивано-франковцы уступили Киев-Баскету в четвертьфинале плей-офф.

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