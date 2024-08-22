Ферстаппен: Не собираюсь провести в Ф1 ещё 200 гонок

Домашний Гран При Нидерландов станет для Макса Ферстаппенна 200-й гонкой в его карьере, но на пресс-конференции FIA в Зандфорте трёхкратный чемпион мира заявил, что не собирается провести в Формуле 1 ещё столько же.

Макс Ферстаппен: «Отпуск пролетел как-то слишком быстро, было бы неплохо добавить к нему ещё неделю. Хорошо, что я смог восстановить силы, какое-то время почти не думал о Формуле 1, но теперь меня ждёт домашний этап чемпионата, и в эти дни дел у меня несколько больше, чем обычно.

Но я рад, что мы в Зандфорте, и хотя, как всегда в этих краях, вполне возможны дожди, для меня это нормально, и я просто уже в предвкушении уик-энда.

Мне предстоит 200-я гонка в Формуле 1, но я не собираюсь провести в чемпионате ещё 200 гонок, это однозначно. Конечно, позади невероятное путешествие длиной в 200 Гран При, хотя у меня нет ощущения, что их было уже так много. Хотя, конечно, сейчас, когда календарь состоит из такого большого числа этапов, счёт гонок растёт довольно быстро.

Если говорить о том, какие из них больше всего запомнились, то, конечно, первая победа всегда вызывает самые сильные эмоции, ведь ты с детства мечтаешь о том, чтобы подняться на подиум в Формуле 1. Когда впервые поднимаешься на вершину подиума, а затем впервые становишься чемпионом мира, все эти переживания совершенно незабываемые. В общем, я бы выделил два этих момента.

Мне удалось выиграть все три предыдущих гонки в Зандфорте, но если учесть, как складывается этот сезон, конечно, повторить те успехи будет непросто. В том числе и потому, что соперничество в чемпионате обострилось, и сейчас намного больше команд могут бороться за победы. Перед началом уик-энда я не уверен в том, что мы сможем выиграть гонку.

Разумеется, за время летнего перерыва мы много занимались анализом ситуации, и сейчас я постараюсь действовать немного не так, как раньше, или лучше, чем раньше. Посмотрим, что из этого получится».

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