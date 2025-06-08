Хавьер Бардем: Важнее всего, что в фильме F1 есть душа

Хавьер Бардем – звезда Голливуда, испанский актёр с мировым именем, лауреат всевозможных кинопремий, в том числе обладатель «Оскара», сыграл в новом фильме F1 руководителя команды APXGP по имени Рубен Сервантес.

При этом в интервью официальному сайту чемпионата он честно признаётся, что раньше не обращал особого внимания на Формулу 1. Но когда его пригласили на эту роль, решил как следует подготовиться, почитал правильные книги, посмотрел документальные фильмы, в том числе небезызвестный сериал Drive to Suvive на Netflix – и проникся.

Тема фильма его по-настоящему увлекла, и он довольно подробно о нём рассказывает, но чтобы не выдавать каких-то секретов, ограничимся лишь некоторыми его ответами из этого интервью. Вот, например, что Хавьер говорит о своей роли:

«В фильме я играю роль владельца команды APXGP, и у нас всё поставлено на карту, а наш последний козырь – Сонни Хейс, которого играет Брэд Питт. По фильму он мой хороший друг с тех времён, когда мы вместе выступали в гонках…

Когда я впервые прочитал сценарий, у меня было такое чувство, что я полностью окунулся в этот мир, потому что всё было изложено очень качественно, с большим вниманием ко всем нюансам, что позволило мне начать разбираться во всех аспектах Формулы 1.

И я понял, что в техническом плане, в плане визуальных решений это будет великолепная картина… К тому же ею занимаются профессионалы очень высокого уровня. Эти два фактора сложились воедино, и мне стало интересно принять участие в таком проекте и помочь рассказать эту историю. Должен сказать, у нас всё отлично получилось.

В том числе в фильме много юмора, и это тоже хорошо. Ведь когда ты участвуешь в таком фильм, адреналин зашкаливает, ты наслаждаешься самим процессом, так что мы довольно много веселились, а это же всегда здорово, согласитесь?

Думаю, это будет самое достоверное кино, когда-либо снятое о мире Формулы 1. В этом нет сомнений. Но важнее всего то, что в фильме есть душа. На самом деле это фильм о том, что такое настоящее товарищество, что значит жертвовать личными интересами ради команды, ради блага других людей. О том, что победа – это общее достояние, а не просто твой личный успех…»

Также Хавьер Бардем рассказал о том, какое впечатление на него произвело знакомство с Тото Вольффом, руководителем команды Mercedes, сыгравшей важную роль в подготовке к съёмочному процессу, о чём мы в своё время писали.

«Тото Вольфф полон внутренней энергии, и то, как уверенно и сосредоточенно он руководит командой – это совершенно уникальный подход, – поделился актёр. – Мне было очень интересно с ним общаться, слушать его, участвовать в диалоге с ним – просто чтобы понять, как он живёт и что чувствует, ведь в мире автоспорта все всегда находятся в условиях колоссального прессинга…

Мне понравилось, что все эти люди по-настоящему страстно любят своё дело, это их жизнь – именно такими качествами я старался наделить Рубена, моего персонажа…»

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