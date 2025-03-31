Pirelli: Японская трасса стала на 1,5 секунды быстрее

На трассе в Сузуке велика нагрузка на шины, поэтому в Pirelli всегда привозят на этап самые жесткие составы. В этот уик-энд дебютирует состав С1 – самый жесткий в сезоне 2025 года. В традиционном превью в Pirelli рассказали о выборе шин для японского этапа.

Из трёх составов C1 наиболее близок к версии 2024 года, а C2 и C3 стали мягче. Будет интересно понять, как команды распределят составы на три тренировки, чтобы найти оптимальные настройки для своих машин, уделив особое внимание стратегии гонки.

В этом году на большом отрезке трассы уложен новый асфальт – от выхода из последней шиканы до конца первого сектора. Это ключевой участок, включающий средне- и высокоскоростные повороты, в том числе затяжные, как, например, первые два после старт-финишной прямой, где шины подвергаются большой нагрузке.

Проведённое моделирование показывает, что японская трасса стала примерно на полторы секунды быстрее за счёт совокупного влияния лучшего сцепления нового асфальта и большей скорости машин 2025 года.

На основе предоставленных командами данных инженеры Pirelli немного изменили минимальное давление в шинах на обеих осях, снизив давление в передних с 25 до 24,5 psi, и увеличив с 23 до 23,5 psi в задних. В пятницу собранная информация будет проанализирована для оценки корреляции между моделированием и фактическими измерениями, прежде чем вносить какие-либо коррективы.

Важно понять, окажет ли новое покрытие трассы существенное влияние на скорость, как это было в Китае, а также оценить изменение состояния трассы по ходу уик-энда с учётом того, что Сузука – одна из самых загруженных трасс в календаре, где уже в этом году прошли два крупных мероприятия.

Сузука — одна из самых требовательных трасс для шин, особенно с точки зрения боковых перегрузок. По шкале, используемой Pirelli для оценки трасс, Сузука, наряду с Барселоной, Сильверстоуном, Спа, Зандфортом и Лосаилом имеет наивысшую оценку в 5 баллов.

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