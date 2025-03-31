«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн обратился к обладателю титулов WBC, WBO и WBA Александру Усику (23–0, 14 КО) и попросил украинца завершить карьеру:

«Усик должен уйти на пенсию. Если он примет это решение в ближайшее время, то останется непобежденным в истории. Он всегда будет великим боксером. Но я советую украинцу объявить о завершении карьеры.

Зачем ему бой с Джозефом Паркером? Что он получит от этого поединка? Также я не вижу смысла проводить бой Усик – Дюбуа, ведь Александр уже побеждал британца.

Я слышал, что он хочет второй раз стать абсолютным чемпионом мира. Но он стареет и может проиграть в следующем поединке. Фьюри сильно вымотал Усика, у того осталось мало сил. Если он проиграет Дюбуа, то заработает огромное пятно на своей репутации», – сказал Хирн.

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