Агит Кабайел проведет титульный бой в супертяжах. Есть соперник и дата

Instagram. Агит Кабайел

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26–0, 18 КО) выйдет на ринг 10 января следующего года – его соперником станет непобежденный албанец Нельсон Хиса (23–0, 21 КО).

Стороны провели успешные переговоры, в ходе которых обсудили все финансовые детали будущего противостояния. После того, как промоутеры уладят юридические формальности, о титульном поединке будет объявлено официально.

Кабайел провел на профессиональном ринге 26 боев, в которых одержал 26 побед (18 нокаутом). Во время своей карьеры успел записать в свой актив немало побед над известными боксерами – одолел Дерека Чисору, Андрея Руденко, Кевина Джонсона, Арсланбека Махмудова, Франка Санчеса.

Последний раз выходил на ринг в февраля в Саудовской Аравии – в непростом, но зрелищном поединке нокаутировал представителя Китая Чжана Чжилея и завоевал временный титул WBC в супертяжелом весе.

Хиса – 41-летний албанец, который имеет идеальный рекорд, но соперников уровня Кабайела в его карьере никогда не было. В 2025 году провел четыре боя и одержал четыре победы – побил Тодорче Цветкова (TKO 3), Йонни Молину (KO 1), Эдвина Кастильо (KO 3) и Патрика Корте (TKO 2).

sport.ua