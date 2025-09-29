В Mercedes рассчитывают на помощь клиентских команд

В 2026 году Формула 1 перейдёт на силовые установки нового поколения. Двигатели будут работать на экологически чистом топливе, а электрическая составляющая силовой установки вырастет с нынешних 15% до 50%.

В следующем сезоне в Формуле 1 будут пять поставщиков силовые установок: Mercedes, Ferrari, Red Bull-Ford, Honda и Audi. Самыми популярными останутся двигатели Mercedes, которые будут стоять на машинах четырёх команд. Кроме заводской Mercedes, силовые установки, собранные в Бриксуорте, получат McLaren, Williams и Alpine.

По информации Auto Motor und Sport, на данной стадии инженерам Mercedes приходится постоянно иметь дело с поломками силовых установок во время стендовых испытаний. Но аналогичная картина на данной стадии наблюдалась и при подготовке к 2014 года, когда Формула 1 переходила на гибридные силовые установки. Однако после перехода двигатели Mercedes позволили выиграть восемь титулов подряд.

Отчасти успеху способствовал тот факт, что у Mercedes было больше клиентов, чем у остальных, что позволило собрать больше данных о работе двигателей на начальном этапе и быстро устранить «детские болезни». Главный инженер команды Эндрю Шовлин рассчитывает, что и в этот раз клиенты помогут в доработке мотора.

«Создание пула двигателей для такого большого количества команд, безусловно, сложная задача, – объясняет Эндрю Шовлин. – Это создаёт дополнительную нагрузку, к решению которой необходимо применять иной подход. Однако бизнес-модель Mercedes в Формуле 1 всегда предполагала поставки двигателей нескольким командам.

В 2014-м у нас было явное преимущество перед соперниками. Благодаря клиентским командам мы проехали больше километров, чем если бы тестировали моторы только на своих машинах. Благодаря большому километражу мы смогли минимизировать риск поломок. С большим количеством машин в гонке и большим пробегом ошибки обнаруживались быстрее».

