Мареска рассказал о серьезных кадровых потерях Челси перед матчем с Бенфикой в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Челси" рассказал о серьезных кадровых потерях команды перед матчем с "Бенфикой", за которую выступают Анатолий Трубин и Георгий Судаков, во втором туре основного этапа Лиги чемпионов.

"У нас есть несколько травмированных игроков. Сегодня мы должны оценить физическое состояние Мойзеса Кайседо, Жоау Педру и Андрея Сантоса. У них есть определенные проблемы со здоровьем. Посмотрим, смогут ли они сыграть в следующем матче".

Также отметим, что в лазарете "Челси" на данный момент находятся Коул Палмер, Леви Колвилл, Лиам Делап, Дариу Эссугу, Весли Фофана и Тосин Адарабиойо.

Напомним, что "Челси" и "Бенфика“ сыграют на "Стэмфорд Бридж" в этот вторник, 30 сентября. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

