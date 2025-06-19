КЧМ. Интер Майами – Порту 2:1. Юбилейный гол Месси приносит победу его команде

"Интер Майами" победил "Порту" и набрал очень важные три очка в борьбе за выход в плей-офф клубного чемпионата мира.

Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

Клубный чемпионат мира 2025 года. Группа A. 2-й тур

Стадион: "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта)

Главный судья: Кристиан Гарай (Чили)

"Интер Майами" — "Порту" 2:1

Голы: Сеговия (47), Мессі (54) — Агехова (8, пен)

"Интер Майами": Устари — Аллен, Пикарт, Фрей (Пико, 79), Вейгандт (Авилес, 63) — Сеговия (Редондо, 71), Бускетс, Кремаски, Альенде (Альба, 79) — Суарес, Месси

"Порту": Рамуш — Маркано (Гюль, 87), Педро, Фернандеш (Боржеш, 59) — Моура (Отавио, 87), Вейга (Эуштакиу, 59), Варела (Гомеш, 74), Мариу — Мора, Агехова, Виейра

Предупреждения: нет

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