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Футбол

КЧМ. Интер Майами – Порту 2:1. Юбилейный гол Месси приносит победу его команде

КЧМ. Интер Майами - Порту 2:1. Юбилейный гол Месси приносит победу его команде

    • "Интер Майами" победил "Порту" и набрал очень важные три очка в борьбе за выход в плей-офф клубного чемпионата мира.

    Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время…

    Клубный чемпионат мира 2025 года. Группа A. 2-й тур

    Стадион: "Мерседес-Бенц Стэдиум" (Атланта)

    Главный судья: Кристиан Гарай (Чили)

    "Интер Майами" "Порту" 2:1

    Голы: Сеговия (47), Мессі (54) — Агехова (8, пен)

    "Интер Майами": Устари — Аллен, Пикарт, Фрей (Пико, 79), Вейгандт (Авилес, 63) — Сеговия (Редондо, 71), Бускетс, Кремаски, Альенде (Альба, 79) — Суарес, Месси

    "Порту": Рамуш — Маркано (Гюль, 87), Педро, Фернандеш (Боржеш, 59) — Моура (Отавио, 87), Вейга (Эуштакиу, 59), Варела (Гомеш, 74), Мариу — Мора, Агехова, Виейра

    Предупреждения: нет

    www.ua-football.com

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