Ноттингем. Бултер – единственная британка в 1/4 финала, Линетт впервые сыграет в четвертьфинале на траве

На турнире WTA 250 в Великобритании завершилист матчи второго круга



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Чжу Линь (Китай) 6:1, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания, 8) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:4, 1:6, 7:5

Магда Линетт (Польша, 6) – Сюй Мингэ (Великобритания, WC) 7:5, 6:1

Клара Таусон (Дания, 2) – Анна Блинкова (-) 6:4, 6:4

Кэти Бултер продолжает свою защиту титула в Ноттингеме и дальше сыграет против Маккартни Кесслер. Для американки это будет четвертый четвертьфинал в карьере и уже третий в этом году.

Магда Линетт сыграет 38-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и впервые она сделает это на травяном покрытии. Соперницей польки будет Клара Таусон, которая также еще не играла в четвертьфинале травяного турнира.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua