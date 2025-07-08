Уимблдон-2025: пары мужского четвертьфинала

Теннисный турнир в Уимблдоне подошёл к самой напряжённой фазе — стали известны все участники четвертьфинала в мужском одиночном разряде. Список звёзд и сенсаций турнира впечатляет: в восьмёрку сильнейших вошли Янник Синнер, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Бен Шелтон, Флавио Коболли, Карен Хачанов, Кэмерон Норри и Тейлор Фритц. Четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 9 июля. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Синнер спасён травмой соперника, Джокович снова в деле

Первая ракетка мира Янник Синнер (Италия) в драматичном матче оказался на грани вылета, уступая 0:2 по сетам болгарину Григору Димитрову (21). Однако досадная травма соперника при подаче позволила итальянцу пройти дальше. В четвертьфинале Синнер сыграет с Беном Шелтоном (10, США), который уверенно обыграл Лоренцо Сонего (47) — 3:6, 6:1, 7:6(5), 7:5.

Интересно, что Шелтон и Сонего в 2025 году встречались на всех трех турнирах «Большого шлема» — и каждый раз победу праздновал американец. Что касается личных встреч Синнера и Шелтона, то итальянец выиграл 5 из 6 матчей, включая прошлогодний Уимблдон.

Джокович не сдается, Коболли — в первом четвертьфинале мэйджора

Флавио Коболли (24, Италия) стал настоящим открытием турнира. Он в четырёх сетах переиграл опытного Марина Чилича (83, Хорватия) — 6:4, 6:4, 6:7(4), 7:6(3). Для Коболли это первый в карьере выход в четвертьфинал турнира Grand Slam.

Следующим соперником 22-летнего теннисиста станет Новак Джокович (6, Сербия), который уже в 63-й раз добрался до четвертьфинала мэйджора. В матче против Алекса де Минора (11, Австралия) Джокович проиграл первый сет всухую — 1:6, но затем взял три подряд — 6:4, 6:4, 6:4. В решающем сете серб сумел отыграться со счёта 1:4, демонстрируя несломленный дух и чемпионскую выдержку.

Коболли и Джокович ранее встречались лишь один раз, и победа тогда осталась за Новаком.

Полный список четвертьфиналов Уимблдона-2025 у мужчин:

Карен Хачанов – Тейлор Фритц (США)

– Кэмерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)

– Янник Синнер (Италия) – Бен Шелтон (США)

– Флавио Коболли (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Впереди — два дня настоящего теннисного спектакля, в котором определятся главные претенденты на титул Уимблдона-2025. Кто из них дойдет до финала, узнаем совсем скоро.

Напомним, мы также писали о том, как Алькарас рассказал про выход в четвертьфинал