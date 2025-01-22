Украинцы на турнирах ITF 22 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
20:00 | Надя Колб/Марина Колб (Украина) – Мария Берген/Солимар Коллинг (Украина/США)
($30,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
10:00 | Вероника Подрез/Марине Шостак (Украина/Франция) – Фредерика Нолте/Алекса Волков (Германия)
14:00 | Илья Белобородько/Ян Йермарж (Украина/Чехия, 4) – Виктор Дурасович/Лукас Хеллум-Лилленген (Норвегия)
($30,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг
14:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина) – Азиз Дугаз (Тунис, 3)
Пары. Основная сетка. 1 круг
17:00 | Эрик Ваншельбойм/Гинек Бартон (Украина/Чехия, 4) – Юта Кикути/Наоки Таджима (Япония)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Владислав Орлов (Украина, 5) – Рарес Теодор Пелеану (Румыния, Q)
13:30 | Дарья Есипчук (Украина) – Маюка Айкава (Япония)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Алексей Крутых (Украина, 6) – Андреа Медури (Италия, Q)