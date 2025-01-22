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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 22 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов


($30,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

20:00 | Надя Колб/Марина Колб (Украина) – Мария Берген/Солимар Коллинг (Украина/США)

($30,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

10:00 | Вероника Подрез/Марине Шостак (Украина/Франция) – Фредерика Нолте/Алекса Волков (Германия)
14:00 | Илья Белобородько/Ян Йермарж (Украина/Чехия, 4) – Виктор Дурасович/Лукас Хеллум-Лилленген (Норвегия)

($30,000; Hard – Indoor)
Основная сетка. 1 круг

14:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина) – Азиз Дугаз (Тунис, 3)

Пары. Основная сетка. 1 круг

17:00 | Эрик Ваншельбойм/Гинек Бартон (Украина/Чехия, 4) – Юта Кикути/Наоки Таджима (Япония)


($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

13:30 | Владислав Орлов (Украина, 5) – Рарес Теодор Пелеану (Румыния, Q)
13:30 | Дарья Есипчук (Украина) – Маюка Айкава (Япония)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

12:30 | Алексей Крутых (Украина, 6) – Андреа Медури (Италия, Q)

 

btu.org.ua

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